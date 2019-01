Devil May Cry 5: Am 20. März erscheint in Japan ein 5-Disc-Soundtrack

Capcom hat einen 5-Disc-Soundtrack für Devil May Cry 5 angekündigt.

In Zeiten von Streams und MP3s hat ja fast niemand mehr CDs, aber das hindert Capcom nicht daran, den Soundtrack von Devil May Cry 5 in Disc-Form zu veröffentlichen.

Kürzlich künigte Capcom einen 5-Disc-Soundtrack für Japan an, der am 20. März erscheinen wird. Der Soundtrack umfasst ganze 136 Tracks aus dem Soundtrack des Spiels. Eine Tracklist gibt es aber noch nicht.

Dafür ist bekannt, dass der Soundtrack ein 28-seitiges Booklet, Kommentare des Entwicklerteams und der Komponisten, sowie Notizen zu jedem Track enthält.

Der Soundtrack soll 5.200 Yen kosten, was rund 43 Euro entspricht.

Devil May Cry 5 erscheint am 8. März 2019 für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

136 Tracks? Das sind eine ganze Menge. Fans werden sich sehr über den Soundtrack freuen. Und wir hoffen, dass das Spiel die hohen Erwartungen erfüllen kann.