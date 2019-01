Devil May Cry 5: Die Deluxe Edition beinhaltet ziemlich abgefahrene Live-Action-Zwischensequenzen

Die Deluxe Edition von Devil May Cry 5 beinhaltet nicht nur alternative Devil-Breaker-Waffen und einen Mega Buster, der von Mega Man inspiriert wurde, sondern auch ziemlich abgefahrene Live-Action-Zwischensequenzen.

Und Capcom gab nun einen Vorgeschmack darauf, wie diese aussehen. So nämlich:

Ziemlich trashig, oder? Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was das soll. Die Antwort: Hier handelt es sich um Live-Action-Storyboards, die es den Entwicklern erleichtern, einzelne Szenen im Spiel zu gestalten.

Das verriet “Director Bison” auf Twitter:

For those of you that don’t get what this is, They are basically live action story boards, They make these so that the animators have a better idea of what the scene their making is meant to look like.

— Director Bison (@Director_Bison) 27. Dezember 2018