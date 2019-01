Die Hitman HD Enhanced Collection wurde für PS4 und Xbox One angeküdigt

Kürzlich wurde die Hitman HD Enhanced Collection für PS4 und Xbox One angeküdigt.

Warner Bros. Interactive hat die Hitman HD Enhanced Collection angekündigt. Hier handelt es sich um die Neuauflagen von Hitman: Blood Money und Hitman: Absolution.

Fans dürfen sich unter anderem auf eine 4K-Auflösung bei 60 FPS, verbesserte Texturauflösungen, Super-Sampling, verbesserte Beleuchtungseffekte und eine aktualisierte Steuerung für ein flüssigeres Spielerlebnis freuen.

Hört sich gut an, oder? Die Hitman HD Enhanced Collection erscheint am 11. Januar digital für PS4 und Xbox One.

Sobald es weitere Infos zu Hitman gibt, lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Wir sind schon gespannt, wie die HD Collection in Aktion aussieht. Die Features hören sich auf jeden Fall gut an.