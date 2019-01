Diese Mod stellt die Pre-Release-Version von GTA 3 wieder her

Jemand hat eine Modifikation entwickelt, die es euch sozusagen erlaubt, die Pre-Release-Version von GTA 3 zu spielen.

Heute habe ich mal eine ganz besondere Modifikation für euch: die Grand Theft Auto 3D Mod für GTA 3. Sie bieldet die Pre-Release-Version des Spiels nach. Dafür verwendete das Team, das vier Jahre an diesem Projekt arbeitete, Screenshots und Alpha-Inhalte.

Anfang Januar wurde die Mod endlich veröffentlicht. Über diesen Link findet ihr den Download.

Ursprünglich sollte diese Version von GTA III für PS2 und Dreamcast veröffentlicht werden. Das Mod-Team wollte möglichst viele der frühen Entwicklungsressourcen einbeziehen. Unter anderem wurde das ursprüngliche HUD und ein älteres Layout von Liberty City umgesetzt.

Insgesamt wirkt alles viel farbenfroher und ähnelt älteren GTA-Titeln. Polizeiautos und Rettungsfahrzeuge ähneln echten New Yorker Pendants mehr als in der finalen Fassung. GTA 3 wurde nach den tragischen Ereignissen vom 11. September an einigen Stellen angespasst. Eine dieser Änderungen bestand darin, Polizeifahrzeuge schwarz und weiß zu machen, anstelle der blau-weißen Streifenwagen, die in NYC tatsächlich herumfahren. Das kann man in frühen Screenshots von GTA 3 sehen.

Claude, der stumme Protagonist von GTA 3, sieht in der ursprünglichen Version auch ganz anders aus. Er hat viele verschiedene Looks durchlaufen und sah einmal sehr blass aus. Hier einige Vergleichsbilder:

Das denken wir:

Das ist eine ziemlich coole Idee. Durch Modifikationen wie diese können wir Spiele auf eine ganz neue Art erleben. Gerne mehr davon.

Quelle: kotaku.com