Epic Games Store: Bald gibt es das Spiel What Remains of Edith Finch kostenlos

Epic Games bietet demnächst What Remains of Edith Finch kostenlos zum Herunterladen an.

Nach Super Meat Boy bietet Epic Games ab dem 10. Januar (bis zum 25. Januar) das Mystery-Adventure What Remains of Edith Finch kostenlos zum Herunterladen an.

What Remains of Edith Finch erhielt bereits bei seiner Veröffentlichung im Jahr 2017 zahlreiche Preise, darunter den BAFTA-Preis für das beste Spiel.

Wenn ihr das Spiel noch nicht gespielt habt, dann solltet ihr es euch ab dem 10. Januar unbedignt kostenlos holen. Es lohnt sich.

Hier die offizielle Beschreibung des Spiels:

“What Remains of Edith Finch ist eine Sammlung mysteriöser Erzählungen über eine Familie im Bundesstaat Washington. Du spielst Edith und erkundest das gigantische Haus der Finches auf Suche nach Hinweisen, die dir die Vergangenheit deiner Familie offenbaren und die Frage beantworten, warum du die einzige noch lebende Finch bist. Mit jeder Story, die du enthüllst, erlebst du das Leben eines weiteren Familienmitgliedes am Tage seines Todes und damit Geschichten aus ferner Vergangenheit bis in die Gegenwart.”

What Remains of Edith Finch ist auch für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich.

Das denken wir:

Epic Games versucht mit dem hauseigenen Store Steam den Rang abzulaufen. Wir sind schon gespann, wie sich das Ganze in Zukunft entwickelt.