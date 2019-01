Far Cry New Dawn: Das sind die offiziellen Systemanforderungen der PC-Version

Ubisoft hat die Systemanforderungen der PC-Version von Far Cry New Dawn veröffentlicht.

Falls ihr plant, euch die PC-Version von Far Cry New Dawn zu holen, dann interessiert euch mit Sicherheit, welche Systemanforderungen das Spiel hat. Diese hat Ubisoft nun veröffentlicht. Weiter unten könnt ihr die Daten mit eurer Hardware vergleichen.

New Dawn spielt nach Far Cry 5 – nach der Bombe. Im Spiel erwartet uns eine Endzeit-Welt, in der die durchgeknallten Zwillingsschwestern Mickey und Lou für Terror sorgen. Hier die offizielle Beschreibung von Far Cry New Dawn: “Kehre 17 Jahre nach einer globalen nuklearen Katastrophe nach Hope County zurück. Entdecke eine lebhafte, postapokalyptische Welt und begegne den Plünderer mit ihren ruchlosen Anführern: Den Zwillingen.”

Far Cry New Dawn erscheint am 15. Februar für PC, PS4 und Xbox One

Minimale Systemanforderungen:

Prozessor: Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz oder AMD FX 6350 @ 3.9 GHz

Arbeitsspeicher: 8 GB

Grafik NVIDIA GeForce GTX 670 (2GB) oder AMD Radeon R9 270X (2GB) oder besser

DX: DirectX June2010 Redistributable

OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (nur 64 Bit)

Festplattenspeicher: 30 GB

Sound: DirectX 9.0c kompatible Soundkarte mit aktuellsten Treibern

Empfohlene Systemanforderungen:

Prozessor: Intel Core i7-4790 @ 3.6 GHz oder AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHz

Arbeitsspeicher: 8 GB

GPU:

NVIDIA GeForce GTX 970 (4GB) oder AMD Radeon R9 290X (4GB) oder besser

OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (nur 64 Bit)

Festplattenspeicher: 30 GB

Sound: DirectX 9.0c kompatible Soundkarte mit aktuellsten Treibern

Das denken wir:

Die ersten Szenen aus Far Cry New Dawn sehen ziemlich verrückt aus. Wir sind schon gespannt, wie die Geschichte nach Far Cry 5 weitergeht.