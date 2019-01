Fortnite: Streamer gewinnt mit einem tödlichen Fallenturm

Da hat sein Twitch-Streamer seinen letzten Gegner in eine Falle gelockt, um Battle Royale zu gewinnen.

Heute habe ich mal wieder etwas für Fans von Fortnite. Und zwar hat der Twitch-Streamer “SypherPK” seinen letzten Batle-Royale-Gegner in eine Falle gelockt, um das Match zu gewinnen.

Das hört sich jetzt erst mal nicht sonderlich spannend an, aber das Ganze ist schon ziemlich cool. Davon könnt ihr euch im nachfolgenden Video überzeugen.

“Ich wusste, dass es bei ihm funktionieren würde.”

Im Clip seht ihr, wie “SypherPK” in wenigen Sekunden einen Turm baut, der am unteren Ende keine Wände hat, wodurch das dort platzierte Launch-Pad sehr einladend für den Gegner gewirkt haben muss. “SypherPK” wartete, auf einem modifizierten Boden in der Nähe der Decke. Dort platzierte er nämlich ein paar Stachelfallen, in die der Gegner katapultiert wurde. Match gewonnen. Ende der Geschichte.

“Ich wusste, dass es bei ihm funktionieren würde. Er war ein aggressiver Kerl.”, so der Streamer zum Sieg.

Hier das Video:

Das denken wir:

Hier trifft Skill auf Kreativität – coole Sache.

Quelle: comicbook.com