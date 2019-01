Freitag der 13.: Ab sofort könnt ihr eine ziemlich abgefahrene Figur von Jason Voorhees vorbestellen

Iron Studios bietet ab sofort eine ziemlich detaillierte “Freitag der 13.”-Figur von Jason Voorhees zum Vorbestellen an.

Jason Voorhees aus der “Freitag der 13.”-Reihe ist ja mittlerweile nicht mehr aus der Welt der Videospiele wegzudenken. Mit Friday the 13th – The Game hat er seinen eigenes Spiel und in anderen Games – wie etwa in Mortal Kombat X – tritt er als Gastcharakter auf. Der Killer hat ja auch eine riesige Fangemeinde.

Und wer sich Jason ins Regal stellen möchte, der hat jetzt die Gelegenheit dazu, denn Iron Studios bietet eine ziemlich coole Figur des Machetenmörders zum Vorbestellen an.

Horror als Regalschmuck

Die Figur basiert auf Jasons Look aus dem Film “Und wieder ist Freitag der 13.” (“Friday the 13th Part III”). Vorbestell könnt ihr euch die Standard-Edition für 99,99 US-Dollar und die Deluxe-Edition für 149,99 US-Dollar.

Das Teil ist 25 cm hoch und handbemalt. Die Deluxe-Edition beinhaltet die folgenden Extras:

Pier als Basis mit durchscheinendem Wassereffekt

zwei austauschbare Arme

zwei austauschbare Köpfe

Hier einige Bilder der Figur:















Sieht ziemlich furchteinflößend aus, oder?

Das denken wir:

Das perfekte Geschenk für Fans von Jason.