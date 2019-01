Generation Zero: Avalanche hat den Release-Termin und die Systemanforderungen verraten

Das Studio Avalanche hat verkündet, dass Generation Zero am 26. März erscheinen wird.

In den letzten Tagen war es relativ still rund um das Open-World-Survival-Spiel Generation Zero. Jetzt wurde der Release-Termin bekanntgegeben. Demnach erscheint das Spiel am 26. März für PC, PS4 und Xbox One.

Abgesehen davon wurden auf der Steam-Store-Seite des Spiels die Systemanforderungen veröffentlicht. Laut den Spezifikationen benötigen PC-Spieler mindestens eine Intel i5 Quad Core-CPU mit 8 GB RAM und eine nVidia GTX 660 oder eine ATI HD7870.

Das Team empfiehlt einen Intel i7 Quad Core mit 16 GB oder RAM und eine NVIDIA GTX 960 oder eine AMD R9 280-Grafikkarte. Es ist auch erwähnenswert, dass das Spiel 35 GB freien Festplattenspeicher benötigt.

Minimum:

Setzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus

Betriebssystem: 64bit OS – Windows 7 with Service Pack 1

Prozessor: Intel i5 Quad Core

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: nVidia GTX 660 / ATI HD7870 – 2GB VRAM / Intel® Iris™ Pro Graphics 580

Speicherplatz: 35 GB verfügbarer Speicherplatz

Empfohlen:

Setzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus

Betriebssystem: 64bit OS – Windows 10

Prozessor: Intel i7 Quad Core

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Grafik: nVidia GTX 960 / R9 280 – 4GB VRAM

Speicherplatz: 35 GB verfügbarer Speicherplatz



Und darum geht es im Spiel: “Erforschen Sie eine riesige offene Welt, die mit der preisgekrönten Apex-Engine gerendert wurde und einen vollen Tag / Nacht-Zyklus mit unvorhersehbarem Wetter, komplexem KI-Verhalten, simulierter Ballistik, sehr realistischer Akustik und einem dynamischen Soundtrack der 80er Jahre bietet.”

Sobald es weitere Infos zu Generation Zero gibt, erfahrt ihr das umgehend bei uns.

Das denken wir:

Generation Zero könnte ein cooles Koop-Abenteuer werden. Vor allem das Setting sieht schon jetzt sehr interessant aus.