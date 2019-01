Hier sind 15 Minuten brandneue Spielszenen aus Rage 2

Kürzlich wurden neue Spielszenen aus dem Shooter Rage 2 veröffentlicht.

Der Shooter Rage 2 erscheint am 14. Mai 2019 für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One. Bis zum Release müssen wir uns also noch ein paar Monate gedulden. Dafür wurden kürzlich 15 Minuten aus dem Spiel veröffentlicht.

Diese könnt ihr euch im Video unter diesen Zeilen ansehen. Zu sehen bekommen wir unter anderem die Fähigkeiten des Helden. Auch die sogenannte “Overdrive”-Funktion. Wird “Overdrive” aktiviert, dann verwandelt sich der Spieler in einen Berserker, der viel mehr Schaden austeilt.

Abgesehen davon wird auch das Movement-System gezeigt, das es uns dank Doppelsprüngen und Dashes erlaubt, fast schon im Parkour-Stil durch die Gegend zu fetzen.

Hier das Video:

Was haltet ihr von den neuen Spielszenen? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Es scheint, als würde uns mit Rage 2 ein wirklich heftiger Actiontrip erwarten. Die Entwickler haben wohl aus den Fehlern des ersten Teils gelernt.