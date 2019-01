Im neuen Story-Trailer zu Far Cry New Dawn erwartet euch ein bekanntes Gesicht

Ubisoft hat einen neuen Story-Trailer zum Ego-Shooter Far Cry New Dawn veröffentlicht.

In wenigen Tagen steht Far Cry New Dawn in den Händlerregalen. Dann erfahren wir, wie es nach den Ereignissen von Far Cry 5 weitergeht. Einen kurzen Vorgeschmack davon bekommt ihr im neuesten Story-Trailer, den Ubisoft kürzlich veröffentlichte.

Zum Trailer heißt es: “Das Video gibt einen ersten Einblick in die Handlung, welche 17 Jahre nach den Ereignissen aus Far Cry® 5 spielt. Dabei findet sich ein unerwartetes und dennoch bekanntes Gesicht wieder…”

Und darum geht es in Far Cry new Dawn:“Der Spaß hat nun ein Ende. Stelle dich den skrupellosen Highwaymen und seinen Anführern, den Zwillingen, indem du gegen sie ums Überleben in einem gefährlichen post-apokalyptischen Land kämpfst. Forme unerwartete Allianzen, bilde ein tödliches Arsenal an improvisierten Waffen und Ausrüstung durch Reste der alten Welt, um gegen alle Gefahren zu bestehen.”

Hier könnt ihr euch den Trailer ansehen:

Far Cry New Dawn steht ab dem 15. Februar 2019 für PC, PS4 und Xbox One in den Händlerregalen.

Das denken wir:

Der Trailer macht Lust auf mehr. Wir sind schon gespannt, wie diese verrückte Geschichte endet.