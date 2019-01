Im neueste Trailer zu “The Prodigy” lernt ihr das Wunderking Miles von seiner unheimlichen eite kennen

Kürzlich wurde der zweite Trailer zum Horrorfilm “The Prodigy” veröffentlicht.

Mal wieder Lust auf einen unheimlichen Film? Da hätte ich etwas für euch: “The Prodigy”. In diesem Film dreht sich alles um Miles, ein Wunderkind, das anscheinend von einer bösen Macht besessen ist.

Seine Mutter versucht durch Hypnose des Jungen mehr über den Urpsrung des Grauens zu erfahren. Dabei findet sie Dinge heraus, die lieber verborgen hätten bleiben sollen.

Im neuesten Trailer bekommt ihr nun Miles von seiner unheimlichen Seite zu sehen.

“The Prodigy” läuft am 8. Februar in den Kinos an.

Das denken wir:

Wer auf Horror steht, der sollte sich den 8. Februar schon mal rot im Kalender markieren.