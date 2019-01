In Days Gone ist dein Bike dein bester Freund (Trailer)

In einem neuen Trailer zum Spiel Days Gone wird das Drifter Bike in den Fokus gerückt.

Wenn ihr auf Actionspiele steht und eine PS4 besitzt, dann sehnt ihr euch sicher schon den Release von Days Gone herbei. Leider müssen wir uns noch ein paar Wochen gedulden, bis das Spiel in den Händlerregalen steht. Dafür wurde aber mittlerweile ein neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht. Und dieser dreht sich um euren besten Freund im Spiel: euer Drifter Bike.

Darum geht es in Days Gone: Im Spiel übernehmt ihr die Rolle des ehemaligen Biker-Outlaws Deacon St. John. Er ist ein Herumtreiber, Kopfgeldjäger und umherstreifenden Vertreter der letzten Menschen. In einer von einer globalen Pandemie verwüsteten Welt meidet St. John die vermeintlich sicheren Lager in der Wildnis, die von den letzten Überlebenden der Menschheit eingerichtet wurden, und sucht sein Glück auf den zerstörten Straßen.

Days Gone is vor dem zerklüfteten, vulkanischen Hintergrund der pazifischen Nordwestküste angesiedelt. Du kannst eine Welt erkunden, die von degenerierten menschlichen Monstern, den Freakers, heimgesucht wird. Auf der Suche nach einem Grund zum Weiterleben musst du dir einen Weg durch die trostlose Landschaft kämpfen.

Und dabei ist dein Drifter Bike dein wichtigster Begleiter. Du kannst dir im Laufe des Spiels Teile besorgen und so dein Bike aufmotzen. Du musst aber auch dafür sorgen, dass du stetig genügend Benzin zur Verfügung hast, denn wenn dir mitten in der Wildnis der Treibstoff ausgeht, dann setzt du dich tödlichen Gefahren aus.

Welche Gefahren das sind, bekommt ihr im nachfolgenden Trailer zu sehen:

Days Gone erscheint am 26. April exklusiv für die PlayStation 4.

Das denken wir:

Days Gone hat das Zeug zum Action-Hit des Jahres. Vor allem die offene Spielwelt hat es uns angetan. Das wird ein spannender Trip in die Wildnis.