In One Piece Bounty Rush erwartet euch 4-vs-4 Echtzeit-Action

Noch in diesem Jahr erscheint das kostenlose Smartphone-Spiel One Piece Bounty Rush.

Für alle Fans von One Piece haben ich eine gute Nachricht: In diesem Jahr erscheint das kostenlose Smartphone-Spiel One Piece Bounty Rush. Hier erwartet euch 4-vs-4 Echtzeit-Action.

Offiziell heißt es dazu: “In One Piece Bounty Rush haben Spieler die Gelegenheit, Teams aus jeweils vier Piraten zu bilden, die sie aus über 40 Charakteren der gesamten Serie auswählen. Der vollständige Kader umfasst neben Charakteren aus der Strohhutbande, wie Ruffy, Nami, Zoro, Sanji, Chopper und Lysop, auch ihre größten Rivalen, wie Arlong, Buggy der Clown, Crocodile und die Yonko, wie Ruffys Mentor „Rothaar“ Shanks.”

“Teamwork bildet die Grundlage aller ONE PIECE-Gefechte, die One Piece Bounty Rush noch mehr in den Fokus rückt. Die Spieler müssen in wilden Prügeleien und „Capture the Flag“-Kämpfen Beeren und Beute sammeln, um den Kampf zu gewinnen.”

Hier der Trailer zum Spiel:

Das Spiel wird 2019 als kostenloser Download im App Store und auf Google Play erhältlich sein.

Das denken wir:

Fans von One Piece können sich das Spiel schon mal vormerken. Das Spiel ist ja schließlich kostenlos.