In Resident Evil 2 versteckt sich als Hommage an den Klassiker ein Easter Egg

in

Ein Reddit-User hat ein ser cooles Easter Egg in Resident Evil 2 entdeckt.

Na, spielt ihr schon fleißig Resident Evil 2? Dann habt ihr vielleicht schon ein Easter Egg entdeckt, dass die Entwickler als Hommage an den Klassiker ins Spiel gepackt haben.

Dieses Easter Egg fand der Reddit-User “ryupunk18h”, der Bilder davon teilte. Hier sein Post auf Reddit:

Für diejenigen, die mit dem Bild nichts anfangen können: Das Original wurde am 29. Januar 1998 in Japan veröffentlicht und darauf bezieht sich die Zahl, die man auf dem unteren Bild sehen kann.

Anscheinend gibt es bei der Tankstelle, die auf den Bildern zu sehen ist, aber noch mehr Easter Eggs. Beispielsweise findet man dort auch ein Schild mit der Aufschrift “Kräuter heilen dich”.

Welche Easter Eggs habt ihr im Spiel gefunden? Teilt es uns in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Es gibt mit Sicherheit noch einige versteckte Easter Eggs, die die Entwickler im Spiel versteckt haben. Auf was die Community in den kommenden Tagen wohl noch so stößt?

Quelle: reddit.com via comicbook.com