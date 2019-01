Jemand hat eine Szene aus “The Room” von Tommy Wiseau mit Super Smash Bros. Ultimate nachgestellt

in

Ein Spieler hat die bekannte “I did not hit her”-Szene aus dem Film “The Room” mit Super Smash Bros. Ultimate nachgestellt.

Mittlerweile habt ihr den Kultklassiker “The Room” vielleicht schon gesehen. Im Film findet Tommy Wiseau , Star und Regisseur des Films, heraus, dass ihn seine Freundin betrügt – und wie er darauf reagiert, ist so schlecht, dass es schon wieder gut ist.

Hier die bekannteste Szene aus dem Film:

Und diese “I did not hit her”-Szene hat der Smash-Spieler “Pokéball35” sehr schön in Super Smash Bros. Ultimate nachgestellt. Hier der Clip:

Tommy Wiseau scheint den Clip übrigens auch gut zu finden, denn er hat ihn ebenfalls auf Twitter geteilt.

Das denken wir:

Fast so gut wie das Original, aber nur fast.