Kustom Kontrollerz hat Controller zu Mortal Kombat 11 vorgestellt

Auf der Suche nach einem neuen Controller? Da hätte ich etwas für euch: Kustom Kontrollerz hat kürzlich Xbox-Controller im Mortal-Kombat-Design vorgestellt.

Ein Controller wird vom Drachen-Logo verschönert, während sich auf einem anderen Sub-Zero auf den nächsten Kampf vorbereitet. Die anderen zwei Varianten zeigen Scorpion in verschiedenen Outfits.

Hier ein Bild der Controller:

Here are 4 @Xbox one inspired @MortalKombat Kustom Kontrollerz what do you guys think?! Who will you pick as your main when the game drops?! (Designed by @deano_ramsay) #MK11 cc: @noobde pic.twitter.com/ng7XB9LWC5

— Kustom Kontrollerz™ @ #CES2019 (@KustmKontrllerz) January 10, 2019