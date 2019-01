Life is Strange: Episode 2 – Seht euch hier den spannenden Launch-Trailer an

Square Enix und Dontnod haben den Launch-Trailer zu Life is Strange: Episode 2 veröffentlicht.

Seit einigen Wochen ist es relativ still rund um das Adventure Life is Strange, aber ab morgen steht Episode 2 für PC, PS4 und Xbox One in den Hädnlerregalen. Aus diesem Grund wurde nun auch der Launch-Trailer zum Spiel veröffentlicht, der einen guten Eindruck davon gibt, was uns im Spiel erwartet.

Episode 2 beginnt einige Monate nach den Ereignissen der ersten Episode, als Sean und Daniel nach dem tragischen Vorfall in Seattle und der Manifestation einer merkwürdigen übernatürlichen Macht vor der Polizei fliehen.

Ein 9-Jähriger und seine verborgenen Kräfte

Die Dinge werden schwieriger, da der Winter einsetzt. Die Macht nimmt eine zentrale Position in der Geschichte ein, als sich Daniel langsam mit seinen Fähigkeiten auseinandersetzt. Die Brüder müssen Daniels Kräfte irgendwie unter Kontrolle bringen, damit er sich selbst und andere weniger gefährden kann. Gleichzeitig müssen sie seine Fähigkeiten jedoch vor einer Welt verbergen, die sie nicht verstehen würde.

Sie haben sich auf Regeln geeinigt, wie Daniel seine Fähigkeiten einsetzen soll, um sie zu verbergen: Nie in der Öffentlichkeit. Sprich niemals darüber. Vor Gefahr weglaufen. Aber kann ein 9-jähriger wirklich den Regeln folgen

Hier der Trailer:

Das denken wir:

Wer Adventures mag, der kann mit Life is Strange keinen Fehler machen. Episode 2 scheint wieder richtig spannend zu werden.