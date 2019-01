Marvel’s The Punisher: Staffel 2 – Seht euch hier den neuesten Trailer an

Netflix hat einen neuen Trailer zur zweiten Staffel von Marvel’s The Punisher veröffentlicht.

Morgen geht Staffel 2 zu Marvel’s The Punisher auf Netflix an den Start und daher wurde jetzt ein neuer Trailer veröffentlicht, der zeigt, was uns erwartet: Action am laufenden Band.

Am Ende von Staffel hatte Frank Castle (Jon Bernthal) alle erledigt, die für den Tod seiner Familie verantwortlich waren – unter anderem auch seinen besten Freund Billy Russo. Nach seiner Begnadigung durfte der Punisher untertauchen. Aber wie geht es jetzt weiter?

Kann Castle jetzt ein normales Leben führen oder kommt der Punisher irgendwann wieder zum Vorschein? Wir kennen die Antwort auf die Frage, aber damit beschäftigt sich Staffel 2.

Den Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

Das denken wir:

Die ersten Szenen aus Staffel 2 sehen bereits ziemlich cool aus. Wir sind schon gespannt, wie sich die Geschichte des Punishers entwickelt.