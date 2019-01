Metro Exodus: Im neuesten Trailer werden die Waffen des Spiels vorgestellt

in

Kürzlich wurde ein neues Video zum Ego-Shooter Metro Exodus veröffentlicht, das alle Waffenarten des Spiels in Aktion zeigt.

Na, freut ihr euch schon auf den postapokalyptischen Shooter Metro Exodus? Etwas müssen wir uns noch gedulden, aber kürzlich wurde ein sehr interessanter Trailer veröffentlicht, der euch gefallen dürfte.

Und zwar dreht sich das Video, das ihr unter diesen Zeilen findet, um die zahlreichen Waffen, die es im Spiel gibt. Unter anderem werden die verschiedenen Waffengattungen vorgestellt und es wird erklärt, welche Waffenart sich für welche Situation am besten eignet und wie man sie individualisieren kann.

Eine Waffe für jeden Alass

Da dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein. So eignet sich eine vielseitige Handfeuerwaffe beispielsweise am besten für Kämpfe auf kurze Distanz und Stealth-Missionen. Gewehre sind sehr widerstandsfähig und können durch Modifikationen in vielen Situationen eingesetzt werden.

Darum geht es in Metro Exodus

Wir schreiben das Jahr 2036. Ein Vierteljahrhundert nach der nuklearen Vernichtung der Welt, klammern sich einige tausend Überlebende in den Metrotunneln der Ruinen Moskaus an ihre Existenz.

Und hier kommst du ins Spiel. Du übernimmst die Rolle von Artyom und führst eine Gruppe Spartan Rangers auf ihrer Suche nach einem sicheren Lebensraum durch die postapokalyptische Welt an.

Metro Exodus steht ab dem 15. Februar 2019 für PC, PS4 und Xbox One in den Händlerregalen.

Hier das Video, das die unterschiedlichen Waffenarten in Aktion zeigt:

Das denken wir:

Hoffentlich kann Metro Exodus an den Erfolg der Vorgänger anknüpfen. Wir sind da aber ziemlich zuversichtlich.