Metro Exodus: Seht euch hier das neue Behind-the-scenes-Video an

4A Games hat ein neues Video veröffentlicht, das zeigt, wie Metro Exodus entstanden ist.

Bis zum Release von Metro Exodus müssen wir uns zwar noch etwas gedulden, aber dafür werden in diesen Tagen immer wieder Videos veröffentlicht, die uns einen guten Eindruck davon geben, was uns im Spiel erwartet.

Kürzlich berichteten wir über ein Video, das zeigt, welche Waffenarten euch im Spiel zur Verfügung stehen. Den Clip findet ihr über diesen Link. Und mittlerweile wurde der zweite Teil einer dreiteiligen Dokumentation veröffentlicht, die zeigt, wie Metro Exodus entsteht.

Im Video, das ihr gleich sehen werdet, bekommt ihr einen Einblick in die Arbeitswelt des Studios 4A Games, das für Metro Exodus verantwortlich ist.

Die Entwickler erklären unter anderem, warum sie eine eigene Engine für das Spiel entwickelt haben und was den Look und die Atmosphäre so besonders macht.

Das Ganze ist sehr interessant – nicht nur für Fans. Aber überzeugt euch am besten selbst

Metro Exodus steht ab dem 15. Februar 2019 für PC, PS4 und Xbox One in den Händlerregalen.

Das denken wir:

Es ist wirklich spannend zu sehen, mit wie viel Liebe zum Detail die Entwickler an Metro Exodus arbeiten.