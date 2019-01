Mortal Kombat 11: Die Story hat mehrere Enden

Ja, auch ein Beat ’em up wie Mortal Kombat 11 hat einen Story-Modus – und ich freue mich darauf. Denn bereits der Story-Modus in Mortal Kombat X war meiner Meinung nach sehr unterhaltsam. Kürzlich wurde nun verraten, dass der Story-Modus in MK11 mehrere Enden haben wird.

Das enthüllte KomboBreakerZ durch ein Interview mit Creative Director Ed Boon. “In einem aktuellen Interview bestätigte @noobde, dass es mehrere Enden im Story-Modus geben wird. Der Wiederspielwert steht also definitiv ganz oben auf der NetherRealms-Liste für mk11. Was wäre, wenn verschiedene Enden geheime Charaktere freischaltenwürden?”

Hier der entsprechende Tweet:

In a recent interview @noobde confirmed that there will be multiple endings for story mode. So replay value is definitely something at the top of NetherRealms list for mk11. What if different endings unlock secret characters? #Mortalkombat11 #MK11Reveal #MK11 pic.twitter.com/8e598HuBIk

— KomboBreakerZ [KBZ] (@KomboBreakerZz) 22. Januar 2019