Mortal Kombat 11 Enthüllung hier im Stream – am 17. Januar

Get over here – denn in wenigen Tagen, genauer gesagt am 17. Januar, bekommen wir erste Spielszenen aus Mortal Kombat 11 im Stream zu sehen, den ihr weiter unten findet.

Während der Game Awards 2018 wurde Mortal Kombat 11 mit einem ziemlich coolen Trailer, der erwartungsgemäß blutig war, angekündigt. Erste Szenen aus dem Spiel gab es aber leider nicht zu sehen. Das ändert sich aber bald.

Am 17. Januar, um 20:00 Uhr, werden im Rahmen eines Community-Events erste Szenen aus dem Spiel im Stream gezeigt.

Mittlerweile haben wir zwar ein paar Infos, was Charaktere betrifft, die in Mortal Kombat 11 verfügbar sein werden (unter anderem Raiden, Scorpion, Shao Kahn und Oracle), aber viel ist über den Rooster noch nicht bekannt. Das wird sich aber durch den Stream ändern. NetherRealm hat nämlich bereits über Twitter verkündet, dass wir nicht nur erste Spielszenen, sondern auch weitere Kämpfer zu sehen bekommen werden. Hier der Tweet:

Let’s say next week on January 17th at 11am?

We’ll show you some gameplay, a little story, and maybe give you some character reveals. How does that sound?

Just make sure you tune in for The Reveal! #MK11 https://t.co/njTl4pkkOJ

— Mortal Kombat 11 (@MortalKombat) 8. Januar 2019