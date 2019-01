Mortal Kombat 11: So sieht das Cover des Spiels aus

Freut ihr euch auch schon auf den Reveal-Event zu Mortal Kombat 11 am 17. Januar? Dann erfahren wir endlich, wie das Spiel in Aktion aussieht und einige der Fighter werden ebenfalls vorgestellt.

Bisher ist leider noch nicht wirklich viel über das Spiel bekannt. Dafür hat Serien-Schöpfer Ed Boon mittlerweile das Cover von Mortal Kombat 11 in einem Tweet präsentiert.

Darauf ist ein Fighter der ersten Stunde zu sehen: Scorpion – der übrigens mit Raiden und Sub-Zero bisher in jeder Generation ein spielbarer Charakter war.

Hier der Tweet und das Cover:

Happy to share with everyone the official cover art for Mortal Kombat 11 here!! pic.twitter.com/rltjktR3ZH

— Ed Boon (@noobde) January 10, 2019