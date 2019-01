Portal: Dieser Speedrun zerstört das Spiel

Es gibt einen neuen Portal-Speedrun-Rekord und das Video dazu ist absolut beeindruckend.

Wir berichten ja immer wieder über beeindruckende Speedruns, aber der nachfolgende Portal-Speedrun übertrifft so einige.

Der Spieler “Can’t Even” hat kürzlich einen neuen Rekord in der Kategorie “Out of Bounds” aufgestellt und seinen eigenen Rekord von 7 Minuten und 12 Sekunden gebrochen. Er hat das Spiel jetzt in 7 Minuten und 7 Sekunden durchgespielt.

In dieser Kategorie glitcht der Spieler die Kamera so, dass er Portale durch Wände schießen kann und das ist ziemlich irre. Aber überzeugt euch am besten selbst. Hier das Redkordvideo:

Das denken wir:

Es ist wirklich beeindruckend, wie präzise Speedrunner spielen und einen Rekord nach dem anderen knacken.