Power Rangers: Battle for the Grid – Seht euch hier die Gameplay-Premiere an

in

Kürzlich wurden die ersten Spielszenen aus dem Beat ’em up Power Rangers: Battle for the Grid veröffentlicht.

Seit einigen Wochen machen erste Leak-Szenen aus Power Rangers: Battle for the Grid die Runde im Netz. Daher ist es jetzt auch nicht verwunderlich, dass das Spiel mit offiziellen Gameplay-Trailern vorgestellt wurde. Die Clips findet ihr unter diesen Zeilen.

Power Ranger: Battle for the Grid wird als “leicht zu erlernendes, aber schwer zu beherrschendes Kampfspiel” beschrieben. Im Spiel erwarten uns neue und klassische Ranger und Schurken in Teamkämpfen. Offiziell heißt es dazu:

“Teste deine Fähigkeiten online gegen Freunde und Spieler aus der ganzen Welt und erlebe eine endlose Wiederspielbarkeit. Ein optimiertes Kampfsystem begrüsst Neueinsteiger mit vereinfachten Kontrollen und behält gleichzeitig die Tiefe für den engagiertesten Konkurrenten.”

“Power Rangers: Battle for the Grid” soll im April 2019 für PS4, Xbox One und Switch erscheinen. Später im Jahr soll es dann auch für den PC auf den Markt kommen.

Hier die ersten Spielszenen:

Das denken wir:

Die ersten Spielszenen sehen gar nicht übel aus. Fans der Power Rangers sollten sich das Spiel auf jeden Fall vormerken.