PUBG Mobile: Das erwartet euch im neuesten Update

Kürzlich wurde ein Umfangreiches Update für PUBG Mobile veröffentlicht, das viele Neuerungen beinhaltet.

Ihr spielt den Battle-Royale-Shooter PUBG auf eurem Smartphone? Dann habe ich eine gute Nachricht für euch: Kürzlich wurde ein umfangreiches Update mit vielen neuen Inhalten veröffentlicht.

In der offiziellen Pressemitteilung heißt es:

“PUBG Mobile will seine zahlreiche Fangemeinde (über 200 Millionen Downloads und 30 Millionen aktive Nutzer weltweit, China nicht mitgerechnet) über das neue Jahr hinweg mit einer großen Menge an Überraschungen belohnen. Teil des heutigen Updates ist z.B. die neue Waffe MK47, welche die Kämpfer nun in Erangel, Miramar und Sanhok finden können. Aufgrund der großen Beliebtheit und hohen Nachfrage lassen sich nun außerdem die klassischen Sprachkommandos im Einstellungsmenü verwenden.”

Diese neuen Inhalte erwarten euch:

Neuer Royale-Pass und Ranked-Mode – mit dem Royale Pass Season 5 können Spieler in neue Premium-Outfits schlüpfen, sich an neuen Emotes erfreuen und am Ranked Mode Season 5 teilnehmen, wo zusätzliche Belohnungen auf sie warten.

– mit dem Royale Pass Season 5 können Spieler in neue Premium-Outfits schlüpfen, sich an neuen Emotes erfreuen und am Ranked Mode Season 5 teilnehmen, wo zusätzliche Belohnungen auf sie warten. Neue Waffe und neues Visier – mit dem MK47 Sturmgewehr sowie dem brandneuen Laser-Visier bekommen Spieler mehr Feuerkraft und können diese gezielter verteilen.

– mit dem MK47 Sturmgewehr sowie dem brandneuen Laser-Visier bekommen Spieler mehr Feuerkraft und können diese gezielter verteilen. Rückkehr der klassischen Sprachkommandos – die Kämpfer haben nun die Möglichkeit, die klassischen Sprachkommando-Optionen im Einstellungsmenü auszuwählen.

– die Kämpfer haben nun die Möglichkeit, die klassischen Sprachkommando-Optionen im Einstellungsmenü auszuwählen. Gameplay-Optimierungen – diverse Verbesserungen und Updates wurden vorgenommen, darunter Anpassungen des Shops sowie des Zugangs zu Vorräten vom Hauptmenü aus und vieles mehr.

Was findet ihr besser? PUBG oder Fortnite? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Man darf gespannt sein, wie sich PUBG in Zukunft gegen Fortnite schlagen wird. Es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass die Entwickler das Spiel ständig mit neuen Updates versorgen.