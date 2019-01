Rage 2: Kustom Kontrollerz arbeitet gerade an einem coolen Controller zum Shooter

Bis zum Release von Rage 2 müssen wir uns leider noch ein Weilchen gedulden, dafür hat der Custom-Controller-Hersteller Kustom Kontrollerz kürzlich einen passenden Controller zum Spiel vorgestellt.

Dieser orientiert sich an den bunten Farben der bisher veröffentlichten Werbematerialien. Und in Verbindung mit dem weißen Xbox-Controller sieht das Design ziemlich cool aus.

Zum Verkauf wird der Controller nicht angeboten, aber bei Interesse könnt ihr Kustom Kontrollerz über Twitter kontaktieren.

Hier der Rage 2 Controller:

Mock-ups are back w/ @deano_ramsay 🙌🏾 & to kick it off, here’s a @RAGEgame inspired @Xbox one Kustom Kontrollerz concept! Tag a friend who’d want this! pic.twitter.com/9CWMAKwPcS

— Kustom Kontrollerz™ @ #CES2019 (@KustmKontrllerz) 6. Januar 2019