Resident Evil 2: Nur wenige Spieler haben die Demo durchgespielt

Capcom hat interessante Statistiken zur Demo von Resident Evil 2 veröffentlicht.

Habt ihr die Resident Evil 2 1-Shot-Demo ausprobiert? Wenn nicht, solltet ihr das nachholen. In dieser Testversion könnt ihr Resident Evil 2 30 Minuten lang spielen.

Zu dieser Demo wurden nun interessante Statistiken veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass sich über 2 Millionen Spieler die Demo heruntergeladen haben. Es kann natürlich sein, dass einige Spieler mehrere Accounts erstellt haben, um die Demo mehrmals spielen zu können – aber die Zahl ist trotzdem ziemlich beeindruckend, oder?

Was auch interessant ist: Nur 27 Prozent aller Spieler haben die Demo durchgespielt. Ich könnnte mir vorstellen, dass viele Spiele einfach nur einen Blick in die Demo werfen wollten, um zu sehen, was sie erwartet.

Ich meine, wenn man weiß, dass man in der Demo nur einen Bruchteil zu sehen bekommt und man zum Release alles nochmal spielen muss, würde es mich nicht wundern, wenn manche einfach auf die Vollversion warten, um komplett in das Remake einzutauchen.

Vielleicht war die Demo aber auch einfach zu gruselig für den ein oder anderen Spieler…

Hier seht ihr die Statistiken zur Demo:

Was haltet ihr von der Demo? Teilt uns eure Meinung in den Kmmentaren mit.

Resident Evil 2 erscheint am 25. Januar für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Wer auf Horror steht, der kommt an Resident Evil 2 nicht vorbei. Das steht schon mal fest.