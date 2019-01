RollerCoaster Tycoon 2: Da hat jemand einen Coaster gebaut, der 12 Jahre dauert

Der YouTuber “Marcel Vos” hat seinen eigenen Rekord in RollerCoaster Tycoon 2 gebrochen und einen Coaster gebaut, der 12 Jahre dauert.

“12 Years Of Suffering” – so beschreibt der YouTuber “Marcel Vos” seine neueste Kreation in RollerCoaster Tycoon 2. Er hat einen Weg gefunden, der es ihm erlaubt, einen Coaster zu bauen, der 12 Jahre lange dauert. Sein bisheriger Rekord lag bei 232 Tagen.

Im Video, das ihr gleich sehen werdet, erklärt Vos, wie er zwei Strategien kombinierte, um das zu erreichen. Die erste ermöglicht es, dass sich die Wägen nur bewegen, wenn der Abschnitt vor ihnen frei ist. Das führt zu ständigen Starts und Stopps. Die zweite sorgt dafür, dass der gesamte verbleibenden Platz auf der Karte beansprucht wird, auf dem ein einzelner Wagen mit minimaler Geschwindigkeit fährt.

Warum das Ganze? Weil er es kann schätze ich. Verrückt.

Das denken wir:

Das ist einfach nur verrückt – und beeindruckend. Irgendwie.