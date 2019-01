Russia 2055: Hier ist der Ankündigungs-Trailer zum beeindruckenden One-Man-Indie-Shooter

Erinnert ihr euch noch an den Shooter Russia 2055? Vor einigen Wochen berichteten wir zum ersten Mal über dieses Spiel. Jetzt wurde der offizielle Ankündigungs-Trailer veröffentlicht.

Das Besondere: Dieser Ego-Shooter sieht verdammt gut aus, wird aber von einem Studio namens InvictusVolition produziert, das nur aus einem Entwickler besteht.

Durch die Ähnlichkeit zur “Metal Gear”-Reihe wird mittlerweile schon spekuliert, ob es sich hier nicht um ein Projekt von Hideo Kojima handeln könnte. Da dieser aber gerade mit Death Stranding alle Hände voll zu tun hat, gehen wir nicht davon aus.

Das Spiel befindet sich aber noch immer in der Pre-Alpha-Phase. Trotzdem sieht das Ganze schon jetzt sehr vielversprechend aus.

Hier der Trailer:

Übrigens hat InvictusVolition via Twitter angekündigt, dass jeder Twitter-Follower des Studios Zugang zur Beta bekommt. Hier der entsprechende Tweet:

FREE Beta-release coming for Twitter Followers. I appreciate your support!

Retweets help!😅 pic.twitter.com/YDZiYlSvlz

— InvictusVolition (@InvictusVoliton) 27. November 2018