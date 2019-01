Seht euch hier die Intro-Sequenz von Ace Combat 7: Skies Unknown an

Bandai Namco hat die Intro-Sequenz von Ace Combat 7: Skies Unknown veröffentlicht.

Falls ihr euch schon jetzt auf den Release von Ace Combat 7: Skies Unknown vorbereiten möchtet, solltet ihr euch nachfolgenden Clip nicht entgehen lassen.

Bandai Namco hat nämlich die Intro-Sequenz des Spiels veröffentlicht. Diese ist 5 Minuten lang und scheint In-Engine gerendert zu sein. Ace Combat 7: Skies Unknown dreht sich um die Auseinandersetzung zwischen der Osean-Föderation und dem kürzlich reformierten Königreich Erusea, zuvor eine Bundesrepublik, an der Westküste des Usea-Kontinents.

Ace Combat 7: Skies Unknown wird von der Unreal Engine 4 angetrieben und sieht absolut gut aus.

Das Spiel steht ab dem 18. Januar für PS4 und Xbox One in den Händlerregalen. Die PC-Version soll am 1. Februar folgen.

Hier die Intro-Sequenz:

Das denken wir:

Wer mal wieder Lust auf etwas Jet-Action hat, der sollte Ace Combat 7: Skies Unknown unbedingt ausprobieren.