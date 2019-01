Seht euch hier die neuesten Spielszenen aus Sekiro: Shadows Die Twice an

Kürzlich wurde ein neues Gameplay-Video zu Sekiro: Shadows Die Twice veröffentlicht.

Ein paar Wochen müssen wir uns noch gedulden, bis Sekiro: Shadows Die Twice, das neue Actionspiel von From Software, veröffentlicht wird. Dafür wurden kürzlich neue Spielszenen veröffentlicht.

Und zwar zeigt Game Informer im Rahmen der aktuellen Cover-Story, wie man sich mit dem Greifhaken durch die Levels bewegen kann und wie die Kämpfe im Spiel ablaufen.

Das Ganze erinnert an vielen Stellen an den Stealth-Klassiker Tenchu und macht bisher einen richtig coolen Eindruck. Aber überzeugt euch am besten selbst

Das Spiel schickt euch als “einarmiger Wolf” in die 1500er Jahre nach Japan. Der Protagonist ist ein entehrter, verstümmelter Krieger, der nur knapp dem Tod entronnen ist. Er hat geschworen, einen jungen Adligen zu beschützen – daher ist er vielen ein Dorn im Auge, auch dem gefährlichen Ashina-Clan.

Sekiro: Shadows Die Twice erscheint am 22. März für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Wer Tenchu mochte, der sollte Sekiro: Shadows Die Twice unbedingt ausprobieren.