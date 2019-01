Seht euch hier noch mehr Spielszenen aus Travis Strikes Again: No More Heroes an

Grasshopper Manufacture hat neue Spielszenen aus dem Actionspiel Travis Strikes Again: No More Heroes veröffentlicht.

Ich weiß ja noch immer nicht, was ich von Travis Strikes Again: No More Heroes halten soll. Ich fand, dass der Stil der Vorgänger sehr passend war. Die neue Kameraperspektive wirkt auf den ersten Blick sehr ungewohnt, aber ich hoffe, dass das Spiel überzeugen kann.

Die ersten Spielszenen zeigen jedenfalls, dass Travis Strikes Again: No More Heroes den Vorgängern in Sachen Verrücktheit in nichts nachsteht. Kürzlich hat Grasshopper Manufacture, das verantwortliche Entwicklerstudio, einen weiteren Trailer mit neuen Spielszenen veröffentlicht. Diesen findet ihr unter diesen Zeilen.

Travis Strikes Again: No More Heroes erscheint am 18. Januar 2019.

Was haltet ihr von Travis Strikes Again: No More Heroes? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Fest steht: Travis Strikes Again: No More Heroes wird ein ziemlich abgefahrener Trip.