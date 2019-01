Sekiro: Shadows Die Twice – Xbox-Spieler bekommenals Pre-Order-Bonus eine Prothese für ihren Avatar

Xbox One-Spieler, die Sekiro: Shadows Die Twice von FromSoftware vorbestellen, bekommen eine Prothese für ihre Avatare, damit sie wie der Protagonist des Spiels aussehen können.

Dieses Spiel der Schöpfer von Dark Souls, schickt dich in die 1500er Jahre nach Japan. Du bist der “einarmige Wolf”, ein entehrter, verstümmelter Krieger, der nur knapp dem Tod entronnen ist. Du hast geschworen, einen jungen Adligen zu beschützen und bist daher vielen ein Dorn im Auge, auch dem gefährlichen Ashina-Clan.

Im Spiel trägt der Protagonist eine Prothese, die Xbox-Spieler als Pre-Order-Bonus für ihren Avatar bekommen. Das wurde kürzlich über den Twitter-Account von Xbox verraten. Hier der Tweet dazu:

Arm your Xbox One avatar with the deadly Prosthetic. Get it free when you pre-order @SekiroTheGame: https://t.co/07azwgwCXa pic.twitter.com/6udd8XcBhZ