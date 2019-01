Shadow of the Tomb Raider: Der DLC “The Nightmare” erscheint nächste Woche

Square Enix hat angekündigt, dass nächste Woche der DLC “The Nightmare” erscheinen wird.

Falls ihr auf neue Inhalte für Shadow of the Tomb Raider wartet, habe ich eine gute Naricht für euch: Square Enix kündigte an, dass der DLC “The Nightmare” bereits nächste Woche erscheint.

Laut der Beschreibung erwarten euch hier bekannte Feinde und gefallen Freunde, während ihr Croft Manor in einer erschütternden Prüfung erkunden müsst, die Lara zuvor so noch nie meistern musste.

Journey through “The Nightmare” on January 22nd as Lara Croft faces off against familiar enemies and fallen friends. 😱 pic.twitter.com/ouRPCGv538 — Tomb Raider (@tombraider) 15. Januar 2019

Was das genau heißt, wissen wir nicht, aber lange müssen wir ja nicht mehr auf den Release warten. “The Nightmare” erscheint am 22. Januar.

“The Nightmare” kann einzeln gekauft werden, ist aber auch Teil des Season-Pass-Angebotes.

Das denken wir:

Shadow of the Tomb Raider ist ein tolles Adventure. Hoffentlich werden wir noch eine Weile mit neuen Inhalten versorgt.