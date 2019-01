“Stranger Things”: Netflix verkündet Starttermin der 3. Staffel

Wenn ihr auf die Serie “Stranger Things” steht, dann fragt ihr euch mit Sicherheit, schon eine ganze Weile, wann denn endlich die dritte Staffel an den Start gehen wird. Und genau das hat Netflix zum Neujahr verraten.

Demnach wird die dritte Staffel von “Stranger Things” ab dem 4. Juli 2019 auf Netflix verfügbar sein. Etwas müssen wir uns also noch gedulden.

Mit der Ankündigung wurde auch ein Countdown-Teaser und ein Poster veröffentlicht. Hier der Teaser und das Poster:

Live from WIYZ, it's a Hawkins New Year's Eve! https://t.co/GhaGjVyNse