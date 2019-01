The Division 2: Ubisoft kündigt Systemanforderungen der PC-Version an

Ubisoft hat kürzlich die Systemanforderungen der PC-Version von Tom Clancy’s The Division 2 angekündigt.

The Division 2 erscheint am 15. März für PC, PS4 und Xbox One. Und falls ihr euch das Spiel für den PC holt, dann interessieren euch sehr wahrscheinlich die Systemanforderungen. Diese haben die Entwickler nun veröffentlicht.

Offiziell heißt es dazu: “Die PC-Version des Spiels enthält eine Vielzahl von Funktionen, darunter eine unbegrenzte Frame Rate, eine unbegrenzte Bildschirmauflösung, eine vollständige Anpassung der Benutzeroberfläche und des HUD, Multiscreen- und Widescreen-Unterstützung, Unterstützung für variable Aktualisierungsraten (VRR) und HDR-Unterstützung.”

Minimal – 1080p | 30 FPS

OS: Windows 7 | 8 | 10

CPU: AMD FX-6350 | Intel Core I5-2500K

RAM: 8 GM

GPU: AMD Radeon R9 270 | Nvidia Geforce GTX 670

VRAM: 2 GB

DIRECT X: DirectX 11 | 12

Empfohlen – 1080p | 60 FPS

OS: Windows 7 | 8 | 10

CPU: AMD Ryzen 5 1500X | Intel Core I7-4790

RAM: 8 GB

GPU: AMD RX 480 | Nvidia Geforce GTX 970

VRAM: 4 GB

DIRECT X: DirectX 11 | 12

Hoch – 1440p | 60 FPS

OS: Windows 7 | 8 | 10

CPU: AMD Ryzen 7 1700 | Intel Core I7-6700K

RAM: 16 GB

GPU: AMD RX Vega 56 | Nvidia Geforce GTX 1070

VRAM: 8 GB

DIRECT X: DirectX 11 | 12

Elite – 4K | 60 FPS

OS: Windows 7 | 8 | 10

CPU: AMD Ryzen 7 2700X | Intel Core I9-7900X

RAM: 16 GB

GPU: AMD Radeon VII | Nvidia Geforce RTX 2080 TI

VRAM: 11 GB

DIRECT X: DirectX 11 | 12

Mit den Systemanforderungen wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht, der zeigt, was die PC-Version zu bieten hat. Hier der Trailer:

Sobald es weitere Infos zu The Division 2 gibt, erfahrt ihr das umgehend bei uns.

Das denken wir:

Wir hoffen, dass Ubisoft aus den Fehlern des ersten Teils gelernt hat. Das Community-Feedback zu The Division 2 fällt aber bisher auf jeden Fall gut aus.