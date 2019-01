The Division 2: Ubisoft stellt die Multiplayer-Modi vor

Ubisoft hat einen neuen Trailer zu The Division 2 veröffentlicht, der die neuen Multiplayer-Modi vorstellt.

Lange müssen wir nicht mehr warten, dann steht das Open-World-Action-RPG The Division 2 in den Händlerregalen. Und natürlich wird es auch wieder einige Multiplayer-Modi geben, in denen ihr euch austoben könnt. Diese werden in einem neuen Trailer vorgestellt.

Unter anderem wird es drei Dark Zones (Dark Zone Ost, Dark Zone West und Dark Zone Süd) und den Gruppen-PvP-Modus Konflikt geben, der sich in Belagerung und Gefecht unterteilt.

Was euch in diesen Modi erwartet, seht ihr im Trailer unter diesen Zeilen.

Offiziell heißt es zur Story des Spiels: “Sieben Monate nachdem ein tödliches Virus sich in New York City ausgebreitet hat, werden die Spieler in ein kollabierendes Washington, D.C. versetzt. Die Welt steht am Abgrund und die Menschen erleben die größte Krise, die jemals in der Geschichte der Menschheit stattgefunden hat.”

The Division 2 erscheint am 15. März 2019 für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Ubisoft hat sich für den Multiplayer-Part viele Neuerungen einfallen lassen, die Abwechslung versprechen. Wir hoffen, dass diese neuen Elemente für ausreichend Langzeitmotivation sorgen.