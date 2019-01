The Division 2: Ubisoft veröffentlicht neuen Story-Trailer

Ubisoft hat einen Trailer zu The Division 2 veröffentlicht, der die Story des Spiels vorstellt.

Bis zum 15. März müssen wir uns noch gedulden, dann steht The Division 2 für PC, PS4 und Xbox One in den Händlerregalen. Und um uns schon mal auf den Release vorzubereiten, hat Ubisoft einen neuen Trailer veröffentlicht.

Verhindere den Zusammenbruch der Gesellschaft.

Dieser verrät etwas mehr über die Story des Spiels. The Division 2 spielt sieben Monate nachdem in New York City ein tödliches Virus ausbrach. Mittlerweile hat das Virus auch Washington D.C. erwischt und in der Stadt haben sich drei Fraktionen gebildet, die um die Vorherrschaft kämpfen. Hier die verschiedenen Fraktionen.

True Sons: Eine paramilitärische Truppe, die auf ihre Kampferfahrung und überwältigende Feuerkraft vertraut, um ihre Feinde zu dominieren und ihr Territorium zu erweitern. Die True Sons sind klug und organisiert und werden von einem ehemaligen JTF-Offizier geleitet, dessen Rücksichtslosigkeit und List ihn zu einem gefährlichen Gegner machen.

Hyenas: Eine lose organisierte Bande opportunistischer Räuber, die durch Gewalt und Einschüchterung gegen zivile Lager kämpfen. Diese hedonistischen Aasfresser nehmen alles, was sie stehlen können, und zerstören alles andere, um ihren Feinden wertvolle Ressourcen zu entziehen. Die Hyenas werden von einem Rat der stärksten Rudelführer geleitet.

Outcasts: Verbitterte Überlebende einer erzwungenen Quarantäne, die sich nach Rache an denjenigen sehnen, die sie brutal inhaftiert haben, und an der Gesellschaft, die nur zusah und es geschehen ließ. Ihr charismatischer, blutrünstiger Führer glaubt, dass jeder mitschuldig ist und fordert die Anhänger auf, die Schuldigen zu bestrafen, indem sie Krankheit verbreiten und wahllos töten.

Im Spiel liegt es an dir, den Zusammenbruch der Gesellschaft zu verhindern.

Hier der Trailer:

Übrigens: Wer The Division 2 vorbestellt hat, kann das Spiel vom 7. bis 11. Februar 2019 ausprobieren. Alle anderen haben die Möglichkeit, an der Private Beta teilzunehmen, indem sie sich unter http://thedivisiongame.com/beta registrieren.

Das denken wir:

Ubisoft scheint sich für The Division 2 einige coole Neuerungen überlegt zu haben und wir hoffen, dass die Entwickler aus den Fehlern des ersten Teils gerlernt haben. Da sind wir aber ganz zuversichtlich.