“The Hole in the Ground”: Seht euch hier den ersten verstörenden Trailer zum Psycho-Horrorfilm an

Im ersten Trailer zu “The Hole in the Ground” erwartet euch ein ziemlich unheimlicher Junge namens Chris, der seiner Mutter nach dem Leben trachtet.

Im Horrorfilm “The Hole in the Ground” ziehen Sarah O’Neill (Seána Kerslake) und ihr Sohn Chris (James Quinn Markey) in eine neue Umgebung, um die schmerzhafte Vergangenheit hinter sich zu lassen. Das Problem: Mit dem Umzug wird alles noch schlimmer – viel schlimmer.

Chris verschwindet eines Nachts im nahegelegenen Wald, wo es ein riesiges Loch in der Erde gibt. Der Junge kommt zwar wieder zurück, doch er scheint sich verändert zu haben. Sarah glaubt, dass ihr eigener Sohn sie jetzt töten will.

Hört sich spannend an? Sieht auch so aus. Hier der gruselige Trailer:

“The Hole in the Ground” startet am 16. Mai 2019 in die Kinos.

Das denken wir:

Das wird ein verdammt unheimlicher Horrortrip.