The Walking Dead: Die letzte Staffel – Hier ist der Trailer zur Episode 3 “Broken Toys”

Kürzlich wurde ein neuer Trailer zur dritten Episode “Broken Toys” von The Walking Dead: Die letzte Staffel veröffentlicht.

Skybound hat einen neuen Trailer zur vorletzten Episode von The Walking Dead: Die letzte Staffel veröffentlicht. Die Episode “Broken Toys” wird am 15. Januar 2019 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen.

Hier die offizielle Beschreibung der finalen Staffel:

“Clementine ist nun eine unerbittliche und entschlossene Überlebende, die das letzte Kapitel ihrer Reise angetreten hat. Nachdem sie jahrelang heimatlos war und Gefahren durch die Lebenden sowie die Toten trotzen musste, hat sie nun endlich die Chance, in einer abgelegenen Schule ein neues Zuhause zu finden. Aber sie wird Opfer bringen müssen, um es zu beschützen. Clem muss sich eine Existenz aufbauen und zur Anführerin heranreifen, ohne AJ aus den Augen zu lassen. Dieser Waisenjunge ist für sie zum einzigen Familienmitglied geworden, das sie noch hat. In dieser mitreißenden und emotionalen letzten Staffel wirst du deine Beziehungen definieren, gegen die Untoten kämpfen und bestimmen, wie Clementines Geschichte endet.”

Das denken wir:

Wir können es kaum erwarten zu erfahren, wie die Geschichte weitergeht.