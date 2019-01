Travis Strikes Again: No More Heroes – Im neuesten Gameplay-Video erwartet euch Koop-Chaos

Nintendo hat ein neues Video veröffentlicht, in dem der Koop-Modus von Travis Strikes Again: No More Heroes vorgestellt wird.

Mal wieder Lust auf eine Runde Couch-Koop? Dann solltet ihr vielleicht Travis Strikes Again: No More Heroes ausprobieren. Dieser verrückte Actiontitel von Suda 51 erscheint bereits in wenigen Tagen für die Nintendo Switch.

In einem neuen Video zeigt Nintendo, was euch im Koop-Modus erwartet. Ein Spieler übernimmt hier die Rolle von Travis und der andere steuert einen Charakter namens Bad Man. Cool: Vor dem Spielstart kann man beide Charaktere mit individuellen Shirts ausstatten.

Unter anderem bekommen wir viele neue Spielszenen aus der “Coffee and Doughnuts”-Spielwelt zu sehen, in der euch verrücktes Hack-and-Slay-Chaos erwartet. Abgesehen davon kommt auch Suda 51 zu Wort.

Hier das Video:

Travis Strikes Again: No More Heroes erscheint am 18. Januar exklusiv für die Nintendo Switch.

Das denken wir:

Mit Travis Strikes Again: No More Heroes erwartet uns ein ungewöhnlicher Actiontitel für die Switch, der nicht jedem gefallen wird. Wer aber auf verrückte Spielideen steht, der ist hier genau richtig.