Wenn du an Trypophobie leidest, dann solltest du Anthem nicht spielen

Während BioWare noch immer dabei ist, die Login- und Ladezeit-Probleme der Anthem VIP-Demo zu beheben, haben manche Spieler ganz andere Probleme mit Anthem: die Pflanzenwelt.

Zumindest die Spieler, die an Trypophobie leiden. Trypophobie ist eine Abneigung gegen unregelmäßige Muster, die aus kleinen Löchern oder Höcker bestehen. Trypophobie ist nicht offiziell als psychische Störung anerkannt, kann jedoch unter die Kategorie der spezifischen Phobien fallen, wenn die Angst übermäßig und belastend ist.

Tja und bei der Erkundung der Umgebung in Anthem haben Spieler entdeckt, dass es einige Pflanzen im Spiel gibt (die als Ressource gesammelt werden können), die einige Helden mit Trypophobie zum Ausflippen bringen können.

Hier ein paar Reaktionen auf Twitter mit einem Bild der besagten Pflanze:

Do NOT play #Anthem if you have trypophobia. Do. Not.

In this picture I can see one thing that will make some get the willys. #trypophobia lol pic.twitter.com/I9Bsnhig1B