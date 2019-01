Yoko Taro: Warum wir in Videospielen töten, zeigt, was mit uns Menschen nicht stimmt

Der Entwickler Yoko Taro denkt, dass unsere Art Videospiele zu spielen, viel über uns verrät.

Der Entwickler Yoko Taro ist nicht nur für de Action-Rollenspiel-Reihe Drakengard bekannt, sondern auch für die Spin-Offs Nier und Nier: Automata. In seinen Spielen stehen Kämpfe und das Töten Monstern auf der Tagesordnung. In einem Interview mit Game Informer verriet er nun, was das über uns Menschen verrät.

Er versucht zu erklären, was das Töten in Videospielen über uns Menschen aussagt.

“Ich denke, die Gründe, warum wir in Videospielen töten, zeigt irgendwie, was mit der Menschheit oder im Allgemeinen mit Menschen nicht stimmt. Wir wollen Frieden in der Welt, aber es macht uns auch Spaß, andere Menschen in Videospielen zu töten, zum Beispiel mit Schusswaffen in Videospielen. Ich denke, das ist Karma in gewissem Sinne für den Menschen, die Art und Weise, wie Videospiele die wahre Essenz der Menschheit erfassen, ob sie das wollten oder nicht.”, so Yoko Taro.

Das komplette Interview findet ihr über diesen Link.

Das Actionspiel Nier: Automata von Yoko Taro erschien 2017 für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Da ist was dran. Gewalt existierte schon immer in der Geschichte der Menschheit und ist auch Teil vieler Videospiele. Ob wir das nun wollen oder nicht.

Quelle: gameinformer.com via wccftech.com