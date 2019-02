Anthem: Der chaotische Release-Plan nervt die Community gewaltig

“EA, hier ist ein Ratschlag: Wenn man eine Tabelle braucht, um die unterschiedlichen Versionen zu erklären, dann sind es zu viele Versionen”, so der Kommentar eines Twitter-Users zum Launch-Plan von Anthem.

Wir haben ja bereits über die Probleme berichtet, die EA und BioWare mit der VIP-Demo von Anthem hatten. Und es scheint, als würden die Probleme nicht weniger werden. Kürzlich ging die Open-Demo des Spiels an den Start – auch nicht fehlerfrei. Beispielsweise gibt es Berichte über Verbindungs- und Login-Probleme im Zusammenhang mit Xbox Live. Aber damit noch nicht genug.

Kürzlich wurde eine Tabelle veröffentlicht, die zeigt, ab wann Vorbesteller und Nutzer von Origin Access Zugang zu Anthem erhalten. Das Problem: Anthem erscheint nicht einfach an einem Tag: Das Spiel erscheint Schritt für Schritt mit einer Early-Access- und einer Trial-Version.

Hier die Release-Tabelle:

Want to know when you can play #AnthemGame? Here's a breakdown of when you can get your hands on it, and get more info on the Open Demo coming up this weekend: https://t.co/KRoikyBXh4 pic.twitter.com/wdZgRCPVtx