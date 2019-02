Anthem: E3 2017 Trailer versus Verkaufsversion (Videovergleich)

In einem neuen Videovergleich wird gezeigt, wie sich der Multiplayer-Shooter Anthem seit der Ankündigung verändert hat.

Na, spielt ihr schon fleißig Anthem? Wenn ja, dann ist euch vielleicht aufgefallen, dass sich die Grafik des Spiels seit der Ankündigung während der E3 2017 an vielen Stellen verändert hat. In einem neuen Videovergleich bekommen wir im Detail zu sehen, was sich verändert hat.

Der YouTuber “Nick930” stellt den Ankündigungstrailer des Spiels der finalen Release-Version gegenüber, um zu zeigen, an welchen Stellen Bioware das Spiel angepasst hat.

Und da gibt es einige Stellen. Beispielsweise tummeln sich in der Release-Version auf dem Markt in Fort Tarsis wesentlich weniger NPCs als noch im Reveal-Trailer. Und die NPCs, die in der finalen Version gelandet sind, sehen auch nicht so realistisch aus, wie 2017 vorgestellt.

Auch was die größe der Spielwelt betrifft, hat sich einiges verändert. Diese wurde nämlich deutlich verkleinert und auch die Details wurden an vielen Stellen reduziert. Man sollte aber trotzdem festhalten, dass das Spiel auch im aktuellen Zustand noch sehr schön aussieht. Nur eben nicht so, wie es vorgestellt wurde.

Hier der Videovergleich:

Den Test zu Anthem findet ihr demnächst bei uns auf der Seite.

Das denken wir:

Da wurde seit der Ankündigung einiges heruntergeschraubt. Das Spiel sieht aber trotzdem noch schön aus.