Anthem: Seht euch hier den epischen Launch-Trailer an

EA und BioWare haben den Launch-Trailer zum Sci-Fi-Shooter Anthem veröffentlicht.

Anthem hat bisher einen ziemlich holprigen Weg hinter sich. Zuerst machte die VIP-Demo Probleme, dann sorgte der Release-Plan des Spiels für Aufregung in der Community. Aber jetzt lässt der Start des Actionspiels nicht mehr lange auf sich warten. In wenigen Tagen steht Anthem in den Händlerregalen.

Und aus diesem Grund wurde jetzt auch ein epischer Launch-Trailer veröffentlicht, der übrigens nicht nur optisch überzeugt, sondern auch in Sachen Sound. Aber seht – und hört – am besten selbst.

Darum geht es in Anthem:

In einer Welt, die von den Göttern unvollendet hinterlassen wurde, bringt eine finstere Fraktion die gesamte Menschheit in Gefahr. Allein die Freelancer stehen zwischen diesem Feind und der uralten Technologie, nach der er sucht. Im Spiel übernimmst du die Rolle eines solchen Freelancers.

Du kannst an der Seite von bis zu drei weiteren Spielern kämpfen und deinen mächtigen Javelin-Hightech-Kampfanzug individuell aufrüsten. Auf deinen Erkundungstouren erwarten dich weitläufige Ruinen, tödliche Gegner und fremdartige Artefakte. Mission für Mission gewinnen du und dein Javelin an Stärke.

Du tauchst in eine unvollendete Welt ein, die von der Hymne der Schöpfung verwüstet wird – einer Energiequelle reiner Schöpfungskraft, die verheerende Katastrophen, gewaltige Stürme und grauenvolle Mutationen verursacht. Es liegt an dir, die scheinbar übermächtigen Feinde zu vernichten.

Hier der Launch-Trailer:

Anthem erscheint am 22. Februar für PC, PS4 und Xbox One.

Den Test zum Spiel findet ihr in wenigen Tagen hier auf der Seite.

Das denken wir:

Bald geht es los. Wir sind wirklich schon gespannt, wie die Zukunft von Anthem aussieht.