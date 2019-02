Apex Legends: Das F2P-Battle-Royale-Spiel legt mit 2,5 Millionen Spielern einen erfolgreichen Start hin

Gestern wurde ja ohne eine groß angelegte Werbekampagne im Vorfeld der F2P-Battle-Royale-Shooter Apex Legends veröffentlicht, der im Titanfall-Universum angesiedelt ist. Und wie es scheint, sind EA und Respawn mit dem Spiel ganz erfolgreich.

In einem Tweet wurde bestätigt, dass das Spiel am ersten Tag 2,5 Millionen Spieler hatte – mit einem Peak von 600.000. Ziemlich beeindruckend, oder?

Ich habe das Spiel gestern auch ausprobiert und muss sagen, dass ich positiv überrascht bin. Das Spiel macht Spaß und bringt mit den unterschiedlichen Legenden und ihren individuellen Fähigkeiten Abwechslung in das Battle-Royal-Genre.

During EA’s investor call today, they confirmed that Apex Legends had over 2.5 million unique users and over 600,000 peak concurrent users just one day after release.