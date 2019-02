Apex Legends: Neill Blomkamp würde gerne Chappie im Spiel sehen und Respawn auch

Habt ihr schon Respawns aktuellen Battle-Royale-Shooter Apex Legends gespielt? Dann ist euch mit Sicherheit bereits die Ähnlichkeit zwischen dem Charakter Pathfinder und dem Roboter Chappie (siehe Bild oben) aus dem gleichnamigen Film aufgefallen.

Vor ein paar Tagen wurde nun eine Petition auf Reddit gestartet, die den sympathischen Roboter als Skin für Pathfinder ins Spiel bringen soll. Darauf wurde auch Neill Blomkamp aufmerksam, der Regie bei “Chappie” führte. Und er sieht das wie die Fans. Er würde Chappie auch gerne im Spiel sehen.

Auf Twitter schreibt er: “Ich bin dabei.” Hier der entsprechende Tweet:

Lotta people asking me this. I am down yes https://t.co/Njtt5askmW

— Neill Blomkamp (@NeillBlomkamp) 16. Februar 2019